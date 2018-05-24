Экстремальное вождение: в Молдове парень вёл машину, высунув ноги за окно. ВИДЕО

Уроженец Кишинёва решил проявить мастерство вождения автомобиля, создав при этом опасную ситуацию на дороге.

Молодой человек за рулём BMW, ехал по одной из улиц в городе Вадул-луй-Водэ с громко включённой музыкой. В руках у водителя находилась сигарета, а ноги он высунул за окно.

Кроме того в машине находилась девушка, которая несколько месяцев назад на скорости 200 км в час передвигалась по главной улице столицы.

Национальная патрульная служба наказала девушку за превышение скорости согласно закону.