В Одесской области нашли два тайника с боеприпасами

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с боеприпасами и взрывными устройствами.

Силовики обнаружили в Одесской области два тайника с боеприпасами и взрывными устройствами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 24 мая.

Согласно сообдщению, из схрона в Лиманском районе в заброшенном дренажном колодце правоохранители изъяли два корпуса гранат, патроны, тротиловые шашки общим весом почти 4 кг и три электродетонатора.

Второй схрон был обнаружен в Овидиопольском районе - в лесополосе вблизи трассы регионального значения. В тайнике обнаружили более двухсот патронов различного калибра и три дымовые шашки, сообщает korrespondent.

В настоящее время изъятые боеприпасы направлены на экспертизу, решается вопрос об открытии уголовного производства.