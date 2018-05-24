Приемный сын опроверг обвинения Вуди Аллена в педофилии

Приемный сын голливудского режиссера Вуди Аллена Мозес Фэрроу в своем личном блоге выступил в защиту кинематографиста, обвиненного в педофилии.

Известно, что режиссер был обвинен в сексуальном насилии по отношению к его приемной дочери Дилан. Впервые эти обвинения были высказаны еще в 1992 году.

Вуди Аллен отрицал свою вину, которая также не подтвердилась в ходе проведенного полицией расследования.

По словам матери ребенка Мии Фэрроу, они наведались к режиссеру домой вместе с няней и девочкой. Однако Аллен куда-то исчез с ней на 15-20 минут, во время которых и растлевал Дилан.

"Дилан бессчетное количество раз оставалась с Вуди у него дома одна, и ничего не происходило. И вас пытаются убедить, что в 56 лет он вдруг решил стать педофилом в доме, полном людей, следящих за ним как ястребы?", - отметил в своем блоге Мозес Фэрроу.

Известно, что Миа Фэрроу и Вуди Аллен расстались за полгода до того, как якобы им было совершено растление ребенка. Поводом для расставания послужили найденные Фэрроу обнаженные фото ее 21-летней приемной дочери Сун-И в вещах Аллена. Позднее девушка стала супругой режиссера.