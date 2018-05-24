Гигантский попугай, севший девушке на голову, шокировал пользователей сети

Пользователей социальных сетей шокировала видео с гигантским черным попугаем, который угрожающе уселся на голову девушки.

За два дня видео набрало 250 тысяч просмотров, а также тысячи лайков и комментариев.

В ролике птица выглядит очень угрожающе, однако авторы издания отмечают, что это всего лишь какаду, и он решил таким образом поздороваться с гостями, пишет korrespondent.