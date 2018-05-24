Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщается в письме, которое в четверг, 24 мая, было размещено на в Twitter аккаунте Белого дома.

Президент США пояснил отмену встречи 12 июня "открытой враждебностью", проявленной КНДР в отношении США, сообщает korrespondent.

"Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько велики, что я молю Бога, чтобы они никогда не были использованы",- пишет Дональд Трамп.

"Я чувствовал, как между нами выстраивался прекрасный диалог, и только этот диалог имеет значение. Однажды я надеюсь встретиться с вами", - говорится в письме.