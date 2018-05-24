Премьер-министр Павел Филип принял участие сегодня в генеральном собрании Национальной конфедерации патронатов Республики Молдова – мероприятие, на котором присутствовали более ста представителей бизнес-среды.
Премьер-министр рассказал бизнесменам о приоритетах нынешнего правительства, которое еще больше будет способствовать развитию их деятельности, а также о направлениях, в которых необходимо приложить дополнительные усилия, отмечает МОЛДПРЕС.
Павел Филип подчеркнул, что поскольку он пришел из бизнеса, знает в деталях все проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Премьер отметил, что постоянно общается с предпринимателями в рамках систематических встреч на местах, а также на платформе Экономического совета, и именно благодаря этому были получены результаты на этом сегменте. «Я хочу вас заверить, что голос бизнеса сегодня слышен», - отметил премьер.
Глава кабмина подчеркнул, что основной целью правительства является обеспечение предсказуемости и четких правил для предпринимателей. В связи с этим, он напомнил об утверждении в прошлом году бюджетно-фискальной политики на три года вперед. «Для бизнеса нет ничего более важного, чем знать, что работает в корректной и предсказуемой среде», - уточнил Павел Филип.
Премьер-министр также отметил стабилизацию экономики и банковского сектора, реформы в социальной области и правосудия, реформу учреждений с контрольными функциями, сокращение числа разрешительных документов, упрощение процедуры отчетности, совершенствование Трудового кодекса, а также реформу правительства.
«Основная деятельность правительства в данный момент направлена на изменение экономической модели Молдовы. Экономическая модель, основанная на экспорте людей и импорте продукции, на потреблении, не приведет к развитию страны. Поэтому, реформы направлены на создание новой модели, основанной на импорте инвестиций и экспорте продукции», - заключил Павел Филип.
Национальная конфедерация патронатов Молдовы насчитывает 27 членов, в том числе 15 федераций, патронатные и профсоюзные ассоциации, а также 12 предприятий из ключевых секторов национальной экономики. В общей сложности, структура представляет интересы более 3 000 предприятий.
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