В Леове многодетные семьи и молодые специалисты получили ключи от социального жилья

В Леове заселяют социальный дом. Квартиры в нем предназначены многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями и молодым специалистам.

Поздравить новоселов приехал министр регионального развития Ливиу Волконович. Он подчеркнул, что в этом году в стране сдадут в эксплуатацию 670 социальных квартир.

Строительство дома в Леове обошлось в три миллиона 300 тысяч евро. Треть расходов покрыли местные власти, остальное - Банк развития Совета Европы.







