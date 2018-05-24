Вся Австралия объединилась, чтобы побить мировой рекорд

Вся Австралия объединилась, чтобы побить мировой рекорд. Для этого Австралийский национальный университет закупил 30 000 телескопов и раздал их наблюдателям за звездами.

Прошлый рекорд был установлен Австралийским национальным университетом (АНУ) в 2015 году: тогда 7960 человек в 37 местах страны одновременно наблюдали за звездами, передает Моя планета.

Cейчас тоже ожидается большая явка: в одной только Канберре есть площадка на 5000 мест, еще несколько тысяч может принять Сидней, и даже маленький городок в Южной Австралии с населением 500 человек обещает обеспечить 400 зрителей. «Это действительно общенациональное усилие», — говорит астрофизик Брэд Такер из АНУ.

К счастью, метеорологи прогнозируют чистое небо над Австралией этой ночью. Для установки рекорда необходимо, чтобы зрители смотрели в телескопы или бинокли в течение 10 минут. Большинство, скорее всего, будут наблюдать за Луной, также ранним вечером на востоке взойдет Юпитер, а на западе — Венера, чуть позже покажется Сатурн.

«В ночном небе множество замечательных вещей», — отметил доктор Такер.