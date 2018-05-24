В Новой Зеландии министр транспорта подал в отставку из-за телефонного разговора в самолете

Министр транспорта Новой Зеландии Фил Твайфорд подал в отставку из-за того, что разговаривал по телефону в самолете. Чиновник взял трубку перед самым взлетом, что карается штрафом до 2,5 тысяч долларов. Твайфорд заявил, что после такого не имеет морального права оставаться на своем нынешнем посту.

О случившемся Твайфорд сам рассказал журналистам во время пресс-конференции. Чиновник заявил, что инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Веллингтона в Окленд.

По словам новозеландца, он проговорил по телефону около минуты.