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Украина ввела санкции против ряда российских СМИ
https://112.ua/glavnye-novosti/ukraina-vvela-sankcii-protiv-ryada-rossiyskih-smi-sredi-kotoryh-rossiya-24-pervyy-kanal-ntv-i-nashe-radio-446914.html
07:51, 25 May 2018
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Украина ввела санкции против ряда средств массовой информации, среди которых "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", "Наше Радио". Об этом сообщается в тексте указ президента Украины №126/2018. Всего под санкции попали следующие СМИ: акционерное общество "Первый канал"; официальное представительство российского акционерного общества "Первый канал"; открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ"; открытое акционерное общество "Первый канал. Всемирная сеть";

телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";

федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";

открытое акционерное общество "НТВ-ПЛЮС";

открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА";

акционерное общество "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ";

акционерное общество "МОСКВА МЕДИА";

автономная некоммерческая организация Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ";

федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня";

закрытое акционерное общество "Национальная медиа группа";

открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Петербург";

общество с ограниченной ответственностью "Акцепт", телевизионный канал "Рен ТВ";

автономная некоммерческая организация "Общественное телевидение России";

общество с ограниченной ответственностью "Медиа Контент";

общество с ограниченной ответственностью "Промедиа";

общество с ограниченной ответственностью "Наше Радио".

Санкции в отношении этих компаний вводятся на три года.

В основном против этих обществ применены санкции в виде блокирования активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств; запрета пользования радиочастотным ресурсом Украины; ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Как сообщили 112.ua в СНБО Украины, отсутствие некоторых компаний в новом санкционном списке еще не значит, что санкции с них были сняты.

В ведомстве подчеркнули, что новый список санкций расширил перечень компаний и лиц, против которых Украина уже ввела санкции, а также продлил ограничения, введенные в 2017 году, сроком на один год.

Те компании, которые в списке 2017 года получили санкции на 3 года, не попали в список 2018 года. В то же время указывается, что ограничения против них будут действительны еще два года.

К примеру, в 2017 году в санкционный список компаний попали ООО "Мэйл.ру групп", ООО "Мэйл.ру Украина", ООО "ВКонтакте", ООО "Яндекс" и ООО "Яндекс.Украина", а также ряд компаний-разработчиков программного обеспечения и ай-ти-компаний, в том числе "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб", 1С и другие. Относительно этих компаний был применен ряд экономических санкций сроком на три года. Соответственно, в список 2018 года они не попали.

Напомним, Украина на 3 года заблокировала работу агентства "РИА Новости Украина".

Ранее сообщалось о том, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и осуществляли следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Также сообщалось о задержании руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на улице рядом с его домом. Вечером 15 мая Кириллу Вышинскому сообщили подозрение по статье о госизмене, читать далее https://112.ua/glavnye-novosti/ukraina-vvela-sankcii-protiv-ryada-rossiyskih-smi-sredi-kotoryh-rossiya-24-pervyy-kanal-ntv-i-nashe-radio-446914.html




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