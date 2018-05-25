В Бачой открыли крупнейший фотоэлектрический парк

Крупнейший фотоэлектрический парк мощностью в один мегаватт открыли накануне в коммуне Бэчой. Он состоит из более шести тысяч солнечных батарей. Открыли парк итальянские инвесторы.

"Посредством зеленых коробок, установленных за панелью, солнечная энергия превращается в электричество, что мы используем дома. Она проходит через трансформатор, а затем по электропроводам попадаем к нам домой. Я не вижу причин, по которым Молдова не должна использовать немного природных энергетических ресурсов", - сказал директор итальянской компании Карло Гаруззо.

Цель проекта - использование возобновляемых источников энергии и сохранение окружающей среды.

Идея создания парка возникла ещё в 2015 году. С предложением тогда выступил нынешний министр экономики Кирилл Габурич. В будущем власти хотят, чтобы Молдова полностью перешла на производство возобновляемой энергии.

"Самое большое преимущество заключается в том, что для производства этой энергии не нужно производить и сжигать топливо, газ. Это чистая энергия. Для нас очень важна независимость в этой сфере. Сегодня более 90 процентов нашей электроэнергии покупается за пределами страны", - сказал министр экономики Кирилл Габурич.

Стоимость проекта превышает миллион евро.