Школьник из Молдовы стал серебряным призером международного научно-инженерного конкурса в США

12-тиклассник Санду Кирица создал софт, проверяющий качество сигнала мобильной связи. Его программу жюри назвало самой эффективной.

Юный изобретатель уверен - программа позволит операторам сэкономить большие деньги.



В свои 18 Санду уже сотрудничает с местной телекоммуникационной компанией. Она и протестирует софт.



А его братья Артемий и Владислав Митиогло представили на конкурс аппарат, фильтрующий воздух. Он устраняет 93% вредных примесей.



На конкурс в Питтсбург ребята поехали при поддержке министерства образования.



Участие в конкурсе приняли 1750 школьников из 80 стран. Они представили полторы тысячи проектов.

