Более 150 молодых предпринимателей приняли участие в тренинге "Школы бизнеса"

О рисках ведения бизнеса, требованиях рынка, и о возможностях привлечения инвестиций говорили в рамках тренинга "Школы бизнеса", который прошёл в Кагуле. Организовали встречу Ассоциация деловых людей Молдовы в сотрудничестве с Агентством регионального развития "Юг". В ней приняли участие более 150 молодых людей.

"Мы хотим вдохновить молодёжь на открытие собственного бизнеса, особенно, если у них для этого уже есть идеи. Чтобы они развивали свое дело правильно и успешно. Мы научим их как получить финансирование, как сделать свой бизнес прибыльным", - сказал представитель Ассоциации деловых людей Роман Чебан.



Курс "Школа бизнеса" прошел в третий раз. Ассоциация деловых людей Молдовы оказывает не только информационную, но и финансовую поддержку молодым людям, которые хотят вести бизнес. До сих пор гранты на открытие своего дела получили 25 человек.





