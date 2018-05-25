Молдова, Украина и Грузия учредят межпарламентскую ассамблею

Межпарламентскую ассамблею Молдовы, Украины и Грузии учредят в ближайшее время. Соответствующее постановление утвердили накануне в парламенте.

Были также назначены представители от нашей страны, которые примут участие в переговорах по созданию новой платформы. Они пройдут 9 июня в Киеве. Депутаты трех стран утвердят и подпишут манифест и устав деятельности платформы. В ближайшие дни эти вопросы обсудят в Грузии.

Молдавскую делегацию возглавит председатель парламента Андриан Канду. Новая структура будет заниматься проектами, представляющими общий интерес для Молдовы, Грузии и Украины.

О создании платформы договорились в рамках межпарламентской конференции, прошедшей в марте в Кишинёве. Организовали её впервые по инициативе председателей парламентов трёх стран. Это будет первая трехсторонняя межпарламентская ассамблея. Сейчас наша страна является членом подобного форума с Польшей, учрежденного в 2011 году.