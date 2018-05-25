Гражданин Молдовы причастен к взрыву на базе отдыха в Затоке

Мужчина, пострадавший при взрыве на базе отдыха в Затоке Одесской области, является гражданином Молдовы. Его подозревают в организации взрыва.

27-летний мужчина получил ожоги 70% тела и был срочно госпитализирован. В полиции также подтвердили, что взрыв мог стать следствием попытки поджога помещения. Вероятно, пострадавший и еще одно неустановленное лицо пытались поджечь одну из комнат базы отдыха, но произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает unn.com.

Подельник успел скрыться с места происшествия в неизвестном направлении.

Детали происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, 22 мая на одной из баз отдыха в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области произошел взрыв. Пострадал человек.