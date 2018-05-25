В Мексике жестоко убили журналистку

В мексиканском городе Монтеррей в собственном доме нашли убитой сотрудницу местной газеты Financiero, 52-летнюю Алисию Диас Гонсалес.

На теле журналистки были обнаружены многочисленные колотые ранения в области шеи, сообщили в прокуратуре штата Нуэво-Леон.

В связи с данным инцидентом в прокуратуру штата экстренно обратились представители национальной комиссии по правам человека с требованием провести немедленное расследование данного убийства и в случае необходимости защитить родных и близких журналистки. Известно, что тело женщины обнаружил ее сын.

Полиция пока не сообщает о мотивах преступников, однако коллеги убитой заявили, что Алисия Диас Гонсалес писала о деятельности местных компаний и освещала налоговую тематику, передает korrespondent.net.