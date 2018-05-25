Работники детских лагерей отдыха прослушали инструктаж о профилактике массовых отравлений

Почти 100 работников летних лагерей отдыха прошли инструктаж, организованный Национальным агентствоам продовольственной безопасности. Его задача - профилактика случаев массового отравления. К тому же инспекторы агентства будут регулярно проводит проверки пищеблоков в зонах детского отдыха.

Среди нарушений, которые инспекторы находили в лагерях в прошлом году, чаще всего были использование просроченных продуктов, отсутствие сертификатов анализа питьевой воды, а также нахватка санитарного оборудования.

Работников сферы общественного питания предупредили о нескольких правилах, которыми они должны руководствоваться при готовке: этикетки следует хранить на всём протежение использования продукта, стены должны постоянно дезенфицировать, поверхности из нержавеющей стали и столы должны быть раздельны.



Этим летом в Молдове будут работать 80 лагерей детского отдыха.

