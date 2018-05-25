Суд обязал Samsung выплатить Apple 539 миллионов долларов

Суд в Калифорнии обязал южнокорейскую компанию Samsung выплатить американской корпорации Apple 539 миллионов долларов за нарушение патентов, сообщает Bloomberg.

Было установлено, что южнокорейская компания нарушила три патента, связанные с дизайном смартфонов, – речь идет о закругленных углах телефонов, об установленном по периметру передней панели ободке и о сетке значков приложений на экране.

Samsung также нарушила два патента, защищающие принципы работы устройства. Защита компании планирует обжаловать решение суда, передает korrespondent.net