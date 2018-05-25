В Бельцах закрыли мусорный полигон за неуплату долга

В Бельцах вновь закрыли мусорный полигон. Власти задолжали компании, владеющей свалкой, более двух миллионов леев. Приехавшим к полигону рабочим пришлось простоять у закрытых ворот почти целый день.

Администрация полигона обвиняет власти в нарушении договора о сотрудничестве. Те в свою очередь говорят, что у них нет средств закрыть долг.



Проблема с вывозом мусора возникла в Бельцах в конце прошлого года. Тогда к решению вопроса подключилось правительство.



