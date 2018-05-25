Молдова и Польша обсуждают сотрудничество в вопросах подготовки дипломатических кадров

Глава МИДЕИ Тудор Ульяновски провел встречу с директором Польского института международных дел, в компетенции которого входит, в том числе и подготовка дипломатического персонала и проведение международных конференций и публичных дебатов в области международных отношений, Славомиром Дембски. Стороны обсудили сотрудничество между учреждениями.

Как отмечает Молдпрес, Польский институт международных дел является научно-исследовательским институтом в области международных дел, который проводит исследования, разрабатывает опросы и доклады по вопросам внешней политики Польши и других стран. Он финансируется из государственного бюджета Польши. В компетенции Польского института входит также и разработка анализов, мнений и прогнозов по просьбе государственных органов или по собственной инициативе.

В ходе обмена мнениями о деятельности соответствующего института, министр Тудор Ульяновски отметил потенциал и заинтересованность МИДЕИ в развитии сотрудничества с польским институтом в контексте непрерывного образования дипломатических кадров в нашей стране.

Директор Славомир Дембски подчеркнул, в свою очередь, заинтересованность польского института в установлении двустороннего сотрудничества в целях реализации совместных действий для продвижения имиджа стран региона. Кроме того, польский эксперт отметил, что учреждение, которое он представляет, открыто для сотрудничества с МИДЕИ, и готова передать молдавской стороне весь опыт и знания, накопленные в ходе научных исследованиях в области международных отношений.