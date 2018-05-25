Андрей Нэстасе мечтает о премьерстве - оговорочка по Фрейду

Лидер ППДП Андрей Нэстасе показательно оговорился в эфире телеканала Realitatea TV. Как пишет портал Telegraph.md, участвуя в программе “Jocuri de putere”, он заявил, что социалист Ион Чебан должен был ещё в первом туре победить и стать премьером. Вот только на самом деле речь шла о первом туре на пост столичного мэра, а не премьера.

И поскольку в первом туре ни один кандидат не набрал необходимого большинства голосов, Чебан и Нэстасе схлестнутся вновь - во втором туре 3 июня. В этой оговорке примечательно другое. С точки зрения психоаналитики, непроизвольно человек озвучивает то, о чем на самом деле думает. О психологии бессознательного писал ещё Зигмунд Фрейд - знаменитый австрийский психоаналитик, психиатр и невролог. Исходя из теории Фрейда, у Нэстасе далеко идущие планы. И хотя пока он всего лишь вошёл во второй тур выборов мэра Кишинева, политик себя уже видит в кресле премьер-министра. Напомним, в первом туре столичных местных выборов, Нэстасе набрал 32% голосов, в то время как за его оппонента Иона Чебана проголосовали 40% пришедших на выборы.

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