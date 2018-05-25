Советники Трампа бьют тревогу — президент США отказывается следовать установленному протоколу и не хочет ежемесячно обновлять свой смартфон.
Глава Белого дома не разрешает обновлять свой смартфон, с помощью которого отправляет свои знаменитые твиты. Как говорит сам президент, ему это «слишком неудобно», сообщает gazeta.ru.
Тем не менее, прошло уже пять месяцев, а глава США продолжается заходить в Twitter с незащищенного телефона.
Несмотря на то что эти устройства являются по сути одноразовыми, Дональд Трамп принял решение пользоваться ими на долгосрочной основе.
Сообщается, что экс-президент США Барак Обама неукоснительно соблюдал эту процедуру и менял смартфон каждый месяц. В отличие от Трампа, в его телефоне «для звонков» даже не было камеры и микрофона, что является потенциальной мишенью для хакеров, ведь с их помощью можно отслеживать передвижение президента. Как правило, GPS-трекеры на гаджетах первых лиц государства отключены по умолчанию.
Бывшие чиновники Белого дома, занимавшиеся проблемами безопасности, в один голос твердят об опасности использования смартфонов для президента.
«Шпионы из разных стран находятся в постоянном поиске уязвимостей в системе связи нашего правительства, и для них нет более желанной цели, чем сам президент Соединенных Штатов», — считает Нейт Джонс, бывший эксперт по борьбе с терроризмом Совета национальной безопасности США при администрации Барака Обамы.
Несмотря на то что президент имеет право игнорировать пожелания своих советников, если посчитает их неудобными, подобные действия, по мнению Джонса, «угрожают национальной безопасности страны».
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