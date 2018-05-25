Глава Белого дома не разрешает обновлять свой смартфон, с помощью которого отправляет свои знаменитые твиты. Как говорит сам президент, ему это «слишком неудобно», сообщает gazeta.ru.

По информации Politico, Дональд Трамп пользуется как минимум двумя айфонами. Один из них может только звонить, на втором установлен Twitter и другие приложения новостного характера. Оба устройства проверены и выпущены Отделом информационных технологий Белого дома и Агентством связи Белого дома — организациями, отвечающими за безопасность коммуникаций внутри администрации президента.

Согласно регламенту, каждые 30 дней эти телефоны должны изыматься, а взамен Трампу выдаются два новых гаджета — на этой процедуре настаивают все советники президента.