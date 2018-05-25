Facebook и Twitter ужесточили правила публикации политической рекламы

Руководство социальных сетей Facebook и Twitter приняло решение изменить правила размещения политической рекламы на фоне скандалов с предполагаемым вмешательством в президентские выборы США в 2016 году.

В компаниях сообщают, что отныне политическая рекламы будет помечена специальным знаком, а также будет указан ее спонсор. Пользователи сети Facebook смогут увидеть бюджет рекламной кампании и статистику просмотров, включая пол и возраст смотревших. Также они смогут просмотреть весь архив политической рекламы в США за последние семь лет.

В социальной сети Twitter также ужесточены требования к рекламодателям: каждому, кто захочет разместить политическую рекламу, будет необходимо указать личность и адрес.

Ранее сообщалось, что в Facebook провели крупнейшие кадровые перестановки для создания блокчейн-подразделения.