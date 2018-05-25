Больше 3,5 млн леев потратят на устранение последствий стихийных бедствий

Кабмин выделит средства на устранение последствий стихийных бедствий. Такое решение было принято накануне во время заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел премьер Павел Филип.

Около 1,37 млн леев потратят на ликвидацию последствий дождя с градом, прошедшего 21 сентября 2017 года, в селе Кунича, Флорештского района. В частности, из государственных ресурсов будут переданы более 2700 листов шифера на ремонт детсада а также стойматериалы для восстановления зданий в селе. В общей сложности в селе Кунича были повреждены окна и крыши более 400 домов и зданий социального назначения.

Кроме того, материалов на 77,7 тыс. леев передадут селу Кобылня, Шолданештского района, пострадавшего от дожля с градом в сентябре прошлого года. Также будут отремонтированы крыши двух домов, поврежденные градом и шквалистым ветром 18-19 июня 2016 года. Стоимость выделенных материалов составит 138,6 тыс. леев.

Еще 1,9 млн леев выделят для возмещения ущерба, нанесенного снегопадом в апреле 2017 года Ботаническом саду.

Члены Комиссии утвердили выделение 93,1 тыс. леев для покрытия расходов, понесенных Министерством внутренних дел во время устранения последствий сильных снегопадов в прошедшем январе. Также, чтобы компенсировать расходы МВД и мэрией Кишинева во время работ по благоустройству в мунициции Бельцы, будет выделено 125,4 тыс. леев.