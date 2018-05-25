Кабмин выделит средства на устранение последствий стихийных бедствий. Такое решение было принято накануне во время заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел премьер Павел Филип.
Около 1,37 млн леев потратят на ликвидацию последствий дождя с градом, прошедшего 21 сентября 2017 года, в селе Кунича, Флорештского района. В частности, из государственных ресурсов будут переданы более 2700 листов шифера на ремонт детсада а также стойматериалы для восстановления зданий в селе. В общей сложности в селе Кунича были повреждены окна и крыши более 400 домов и зданий социального назначения.
Кроме того, материалов на 77,7 тыс. леев передадут селу Кобылня, Шолданештского района, пострадавшего от дожля с градом в сентябре прошлого года. Также будут отремонтированы крыши двух домов, поврежденные градом и шквалистым ветром 18-19 июня 2016 года. Стоимость выделенных материалов составит 138,6 тыс. леев.
Еще 1,9 млн леев выделят для возмещения ущерба, нанесенного снегопадом в апреле 2017 года Ботаническом саду.
Члены Комиссии утвердили выделение 93,1 тыс. леев для покрытия расходов, понесенных Министерством внутренних дел во время устранения последствий сильных снегопадов в прошедшем январе. Также, чтобы компенсировать расходы МВД и мэрией Кишинева во время работ по благоустройству в мунициции Бельцы, будет выделено 125,4 тыс. леев.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ЛЕВ
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мечты должны соответствовать реальности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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