СМИ назвали самую дорогую медиакомпанию в мире

Американская развлекательная компания Netflix, которая занимается потоковым онлайн-вещанием, обогнала на торгах 24 мая кинокомпанию Disney. Таким образом, она была признана самой дорогой медиакомпанией в мире. Об этом пишет Variety.

По информации издания, на торгах в четверг стоимость акций Netflix выросла на 1,3% до $349,29.

Данный показатель дал компании порядка 1,61 миллиарда рыночной капитализации. В сравнении с прошлым годом она выросла для Netflix на 82 процента.

В то же время акции Disney наоборот упали на 0,7% до $102,11. В итоге стоимость компании на сегодняшний день составляет 152 миллиарда долларов.

Сервис Netflix смог побить собственные прогнозы на первый квартал текущего года по количеству подписчиков в Соединенных Штатах и за пределами страны. В настоящее время количество подписчиков на Netflix по всему миру составляет 125 миллионов человек, передает korrespondent.net.