Школьник из Пензы на последнем звонке попытался выпустить мертвого голубя в небо

Неприятный инцидент произошел во время последнего звонка в Пензе. Выпускники, по задумке организаторов, должны были выпускать голубей в небо в честь праздника. Одна птица скончалась прямо в руках ученика.

Тем не менее подросток решил дать мертвому голубю шанс взлететь и кинул его в небо. Позже в Сети появились кадры с этого мероприятия.

Судя по комментариям к записи, случай произошел в пензенской школе № 65.

«Вся трагичность последнего звонка. Не взлетел», — прокомментировала видео одна из учениц, наблюдавшая за происходящим из окна.

После одиннадцатиклассник все же поднял птицу с земли.