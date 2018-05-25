«Я считаю, что это очень правильный шаг, что нужно исправить ошибку, которая произошла в нашей истории, и почтить по-настоящему легендарного чемпиона по боксу», — заявил Трамп в ходе специальной церемонии, состоявшейся в Овальном кабинете Белого дома. На церемонии, в числе прочих, присутствовал актер Сильвестр Сталлоне, который был одним из инициаторов помилования Джонсона.

Трамп отметил, что приговор Джонсону был «расовой дискриминацией, несправедливой с многих точек зрения», передает meduza.io.