В Молдове стало больше леевых миллионеров: самому молодому 24 года

В Молдове выросло число леевых миллионеров. По данным Налоговой службы, если в прошлом году около 1800 человек подали декларации, в которых доходы были с шести нулями, то в этом - число таких граждан превысило 2040.

Самому молодому миллионеру - 24 года, но больше всего среди них людей в возрасте от сорока до пятидесяти лет, передает CANAL3.

"Тяжело выделить области с абсолютным перевесом, но формально в их числе можно назвать торговлю, промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг, в том числе финансовых. Различные области", сообщил глава Государственной налоговой службы, Сергей Пушкуца.



Большинство граждан, заработавших в прошлом году больше миллиона леев, - мужчины. Женщин в этом списке - 128. Благодаря увеличившимся доходам, выросли и сборы в бюджет.



"Поступления показывают хороший рост. Если говорить о подоходном налоге, то речь идет о 22% по сравнению с предыдущим годом. Стабильный рост, такие сборы бывали нечасто. Рост обусловлен несколькими факторами. Но в первую очередь - это экономический рост, зарегистрированный в Молдове", отметил глава Государственной налоговой службы, Сергей Пушкуца.



В прошлом году миллион 200 тысяч человек заработали в общей сложности 53 миллиарда леев. В бюджет было уплачено 4,2 млн леев.



"Цифры постоянно увеличиваются, как с точки зрения декларируемых доходов, так и говоря о налогах, которые будут выплачены с этой суммы", подчеркнул глава Государственной налоговой службы, Сергей Пушкуца.



Всего в этом году декларации о доходах представили 96 тысяч