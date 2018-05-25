Приступы эпилепсии, вызываемые некоторыми антибиотиками "последней надежды", оказались не связаны с тем, что они могут нарушать работу "тормозящих" рецепторов мозга, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Biochemical and Biophysical Research Communications.
"Возможно, что в будущем нам удастся определить какой-либо ранее неизвестный фактор, приводящий к развитию судорог вследствие приема цефалоспоринов. Мы надеемся, что наши наработки позволят лучше понять механизмы аномальной синхронизации активности нейронов в ходе эпилептического приступа, вызываемого антибиотиками", ― заявил Дмитрий Амахин из Института эволюционной физиологии и биохимии РАН в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
Практически все лекарства, в том числе самые мощные и эффективные антибиотики, имеют множество побочных эффектов, часть из которых опасна для жизни пациента. К примеру, антибиотики из класса цефалоспоринов могут вызывать судороги и эпилептические припадки, предсказать которые ученые пока не могут. Часть из них сохраняется даже после того, как пациент перестает принимать лекарство, что вынуждает медиков искать объяснения этому феномену.
Эти опыты неожиданно показали, что цефалоспорины, несмотря на наличие у них способности блокировать ГАМК-нейроны, не могут вызывать эпилептические припадки подобным образом, так как для этого потребуется лошадиная доза этих антибиотиков. Как показали опыты российских биологов, для этого требуется огромное число их молекул, превышающее типичные концентрации лекарства в крови или спинномозговой жидкости пациентов примерно в 100 раз.
В ближайшее время ученые проведут новую серию экспериментов, которая, как они надеются, поможет им раскрыть реальный механизм развития припадков и понять, можно ли защитить от него пациентов из группы риска.
Комментарии
- Ученые выяснили, когда лишний вес спасает
- Учёные назвали "антигравитационный наклон" Майкла Джексона невозможным
- Учёные объяснили загадочное исчезновение древних американцев
- Учёные назвали причину появления загадочных инопланетных сигналов
- Без воды: водоемы, которым грозит исчезновение с карты Земли
- Биологи научились останавливать сердце при помощи вспышек света
- Учёные: употребление хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
- Ученые из Тайваня выяснили, почему скрипки Страдивари звучат приятнее других
- Астрономы впервые зафиксировали астероид из другой системы
- Британские учёные: стерильность опасна для детей
- Самая грязная столица Европы: жители Рима не считают свой город чистым
- Ученые выяснили, когда лишний вес спасает
- Киев ввел санкции против Рыбницкого металлургического завода
- В США убийца шестилетнего ребёнка уснул во время оглашения приговора и отправился в тюрьму на 50 лет
- Северная Корея прокомментировала отказ Трампа встретиться с Ким Чен Ыном
- От судьбы не уйдешь: спасение кролика из лап кошки завершилось гибелью в когтях совы
- Гигантский попугай, севший девушке на голову, шокировал пользователей сети
- "Семейка Адамс с миллиардами долларов": сестра Меган Маркл резко высказалась о британских монархах
- История со счастливым концом: как кишиневцы вернули домой потерявшегося попугая
- В Вулканештах двое подростков ограбили морг
- У бездомной обнаружили более 100 тысяч долларов в банке после её смерти
- Второму туру быть: предварительные итоги выборов мэра Кишинева
- Валерий Демидецкий дал свою оценку действиям ДПМ в поддержку Нэстасе
- На ЛГБТ- марше произошла потасовка между верующими и полицией. ВИДЕО
- Сильный пожар в Страшенах: загорелся склад и тракторный парк. ФОТО. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мечты должны соответствовать реальности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. В первой половине дня возможны нарушения планов.
|Banca Nationala a Moldovei