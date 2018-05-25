Гости королевской свадьбы выставили на eBay подарки от молодожёнов

Через несколько часов после того, как состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл, некоторые гости уже успели заработать на торжестве. В частности, на сайте eBay были выставлены на продажу подарки от королевской семьи. Стоимость каждого составляет около 420 фунтов стерлингов.

Официальные подарки были вручены 1200 представителям общественности, которые были приглашены в Виндзорский замок. Несколько объявлений о продаже появились прямо в день торжества. В сумках находились памятная шоколадная монета, бутылка воды, магнит на холодильник, коробка печенья и официальное постановление на обслуживание, пишет life.

Как сообщается в тексте объявления на eBay, все вырученные деньги за королевкие подарки планируется потратить на благотворительность.

Напомним, королева Елизавета II присвоила 33-летнему принцу Гарри титул герцога Суссекского. Таким образом, 36-летняя Меган Маркл после свадьбы получила титул герцогини Суссекской.