Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о халатности против начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Он не провел проверку в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", сгоревшем в марте этого года. Жертвами пожара стали 60 человек, больше половины из них - дети.
Мамонтов задержан. В начале апреля стало известно об обысках в его доме. Тогда же был допрошен прокурор города Олег Заратовский, сообщает bbc.com.
Следователи выясняли, почему прокуратура в течение нескольких лет запрещала проводить проверки противопожарной безопасности в "Зимней вишне" и на каком основании торговый центр был включен в число предприятий малого и среднего бизнеса, которые освобождаются от плановых проверок. Однако апрельские обыски у Мамонтова не привели к его задержанию.
Сейчас же следствие заявляет, что начальник кемеровского МЧС нарушил требования закона о пожарной безопасности, когда не запланировал и не провел в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежит "Зимняя вишня".
В сообщении СКР уточняется, что проверка должна была состояться до 18 марта 2018 года. 25 марта в торговом центре произошел пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. Пожар начался на последнем этаже, где находились кинозалы и батутный центр.
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