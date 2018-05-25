Новейший американский метеоспутник вышел из строя

Новейший американский метеорологический спутник GOES-17, запущенный менее трех месяцев назад, вышел из строя, сообщает газета Usa Today со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Отмечается, что у спутника сломался его основной инструмент — расширенный базовый тепловизор (Advanced Baseline Imager), благодаря которому синоптики могли на ранних стадиях отслеживать формирование таких природных катастроф, как ураганы, извержения вулканов и природные пожары. Кроме того, благодаря прибору спутник мог за пять минут обследовать все западное полушарие планеты.

Как рассказали в NOAA, специалисты пытаются выяснить причины неполадок и прорабатывают варианты решения проблемы, на что может потребоваться несколько месяцев.