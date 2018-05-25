В Канаде двое неизвестных взорвали бомбу в ресторане, пострадало 15 человек

По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате взрыва в ресторане в Миссиссоге, недалеко от Торонто.

Полиция сообщила, что двое подозреваемых, скрывавших свои лица, зашли в ресторан Bombay Bhel и привели в действие самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Известно, что несколько пострадавших были доставлены в больницу, а трое в критическом состоянии находятся в травматологическом центре в Торонто.

Подозреваемые скрылись, пока задержать их не удалось.

Местные СМИ пишут, что все дороги вокруг места происшествия перекрыты, и вместе с полицейскими туда прибыли вооруженные тактические войска.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, мотивы преступников также неизвестны.

Полиция опубликовала в "Твиттере" снимок камеры видеонаблюдения, на котором видно двух подозреваемых в толстовках с капюшонами. Один из них, по всей видимости, несет в руках бомбу.

Полицейские сообщили, что оба подозреваемые - мужчины ростом около 179 см со светлой кожей.

Одного мужчину описали как "коренастого" в возрасте около 25 лет, о другом написано, что он худого телосложения. Обы были одеты в голубые джинсы и темные толстовки, их лица были закрыты.