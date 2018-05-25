По Темзе плыл "тираннозавр" в клетке, жители Лондона пожаловались правоохранителям

Люди из английских пригородов были ошеломлены, увидев, что огромный тираннозавр плыл по Темзе. Это была точная копия динозавра, которую перевозили в клетке.

Встревоженные люди, как раз шедшие на работу, стали обращаться в экстренные службы. Морское отделение Лондонской полиции сообщило, что к ним обратились с жалобами на появление генетически модифицированного динозавра и просили принять меры, сообщает Моя планета со ссылкой на Daily Mail.

Журналист Эллиот Уоглэнд написал в Твиттере: «Сейчас наблюдаю, как динозавр сбегает из клетки, плывущей по течению». А кто-то написал с чисто английской невозмутимостью: «Ничего интересного. Просто динозавра везут по Темзе». На самом же деле, фигура будет использоваться в промо-акции к новому фильму «Парк Юрского периода»