Продажи украшений из желтого золота взлетели в США благодаря Меган Маркл

Продажи украшений из желтого золота взлетели в США в первом квартале 2018 года благодаря Меган Маркл.

По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), последний раз такой бум ювелирные магазины наблюдали в 2009 году. Ретейлеры объясняют резкий скачок спроса влиянием герцогини Сассекской и ее любви к драгоценному металлу. Именно из желтого золота было изготовлено кольцо, которое принц Гарри подарил Меган Маркл в честь помолвки, сообщает lenta.ru.

«Во время помолвки мы заметили рост продаж изделий из желтого золота, а в последние пару месяцев он усилился. В итоге спрос на золотые украшения вырос на 30 процентов», — рассказал представитель нью-йоркского бренда R&R Jewelers Дэвид Борочов.

Последние 15 лет покупатели отдавали предпочтение изделиям из белого золота, серебра и платины. Недавно популярность приобрело и розовое золото, в то время как желтое считалось старомодным. По данным R&R Jewelers, до настоящего момента на белое золото и платину приходилось от 70 до 80 процентов продаж, однако Борочов уверен, что тенденция изменится в пользу желтого золота.

19 мая, в день королевской свадьбы, Принц Гарри подарил своей супруге Меган Маркл кольцо с сапфиром и бриллиантами, принадлежавшее его матери принцессе Диане. Выходя из дверей Виндзорского замка и садясь в Jaguar 1968 года, Меган продемонстрировала украшение, в котором репортеры узнали кольцо Леди Ди.