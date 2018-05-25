Три индийца случайно записали на видео свою смерть во время купания

В западной части Индии, в Раджастхане, три велосипедиста — 22, 27 и 28 лет от роду — увидели на прогулке живописный пруд и решили в нем искупаться. Чтобы запечатлеть радостный момент, мужчины установили на землю телефон, включили запись видео и полезли плескаться.

Один из купальщиков попал в яму и запаниковал, остальные бросились его спасать и тоже оказались там, где не могли достать ногами до дна: кстати говоря, плавать никто из мужчин не умел.

Чуть позже забеспокоились родственники утонувших, и полиция, разыскивая пропавших, нашла телефон с видеозаписью происшествия и три тела в воде, передает Вести.ру.