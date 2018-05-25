В США убийца шестилетнего ребёнка уснул во время оглашения приговора и отправился в тюрьму на 50 лет

Бездомный мужчина, признанный виновным в убийстве шестилетнего ребенка, заснул во время оглашения приговора, согласно которому он отправился в тюрьму на 50 лет.

31-летний мужчина по фамилии Хьюберт с самого начала отрицал свою причастность к убийству и предлагал судье «посмотреть на его лицо и понять, что он хороший человек». Тем не менее, на месте убийства были обнаружены многочисленные улики, указывающие на подсудимого, в том числе образцы его ДНК, сообщает lenta.ru. По данным следствия, Хьюберт, вооружившись ножом, последовал за двумя детьми в лифт. Пострадавшими оказались семилетняя Микайла (Mikayla) и шестилетний Пи Джей (P.J.). Девочка получила 16 ножевых ранений, мальчик — 11. Детей обнаружили в окровавленной кабине и доставили в больницу. Пи Джей скончался от смертельного ранения легкого, Микайла провела в клинике девять дней. Мужчина и раньше представал перед судом: он побывал в тюрьме за попытку убийства собственной матери. Его семья утверждала, что тот страдает психическим расстройством, но после освобождения так и не смог получить необходимую помощь врачей. Защита, в свою очередь, пыталась добиться освобождения бездомного: его представители настаивали, что обвинение руководствуется расистскими предрассудками, поскольку описало обвиняемого как «неуклюжего чернокожего человека». После того, как приговор был оглашен, осужденный проснулся и начал бормотать нечто бессвязное.

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