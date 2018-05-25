СМИ: Брэд Питт угрожал убить Харви Вайнштейна

Актер Брэд Питт однажды пригрозил голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну расправой. Причиной стали его домогательства к Гвинет Пэлтроу, девушке актера на тот момент. Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что инцидент произошел в 1990-х, когда Пэлтроу снималась в фильме "Эмма", продюсируемом Вайнштейном.

Актриса призналась, что Вайнштейн начал приставать к ней, когда они остались наедине в номере отеля. Он принялся трогать ее и предложил пойти в спальню для массажа.

"Я этого вообще никак не ожидала", - отметил актриса, добавив, что о произошедшем она рассказала своему бойфренду Брэду Питту.

Позднее они вдвоем пошли на премьеру "Гамлета" на Бродвее, которую также посетил и Харви Вайнштейн, передает korrespondent.net.

Тогда Питт подошел к продюсеру и сказал: "Если из-за тебя она еще хоть раз почувствует себя неуютно, я тебя убью".

"Это было невероятно. Он использовал свою известность и влияние, чтобы защитить меня в тот момент, когда у меня еще не было ни известности, ни влияния", - отметила актриса.