ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.

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