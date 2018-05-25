На Украине в утренний час пик старый троллейбус врезался в маршрутку с пассажирами

В Украинском городе Днепр этим утром троллейбус врезался в маршрутку с пассажирами на остановке. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, один в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, сообщает УНИАН.

"Почти в час пик на проспекте Гагарина троллейбус снес пассажирский автобус, который стоял на остановке и принимал пассажиров", - написал он, уточнив, что от сильного удара маршрутку отбросило на несколько метров, на пешеходный переход. По словам водителя троллейбуса, у транспорта отказали тормоза.