Столкновение грузовика и трактора в Комратском районе: один человек в реанимации

42-летний мужчина оказался в реанимации с ожогами и другими травмами после ДТП. Авария произошла в четверг вечером, между населёнными пунктами Конгаз и Светлый в районе Комрат. Пострадавший находился за рулем трактора, который загорелся после столкновения с грузовиком.

Пресс-секретарь Управления полиции Гагаузии Снежана Тукан сообщила IPN, что за рулём грузовика находился мужчина того же возраста из города Яргара. Водитель не учёл дорожные условия, решил совершить обгон по встречной полосе и врезался в трактор, выезжавший с второстепенной дороги.



Водитель трактора, житель Конгаза, получил ожоги 40% поверхности тела и был госпитализирован в Районную больницу Комрата, врачи рассматривают возможность его транспортировки в Кишинёв.



В случае пожаров и других кризисных ситуаций настоятельно рекомендуется звонить на экстренный номер 112.

Комментарии

Другие новости