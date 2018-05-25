Все таможенные процессы будут автоматизированы

Таможенная служба объявила сегодня о начале процесса автоматизации всех областей, в том числе административных. Этот процесс будет осуществляться поэтапно.

Генеральный директор Таможенной службы Виталий Врабие обратился сегодня к специалистам учреждения с просьбой разработать стратегию развития ИТ-инфраструктуры. Глава таможни также попросил представить отчет, содержащий потенциальные ИТ-решения для всех областей, находящихся в ведении учреждения, от анализа рисков, таможенного оформления или последующего контроля, до менеджмента человеческих ресурсов и документов.

«Мы приоретизируем потребности. На первом этапе, мы начнем с анализа путем выбора пяти жизненно важных областей для таможенной деятельности, после чего мы продолжим развивать ИТ-инфраструктуру на уровне всей системы», - отметил Врабие.

Помимо развития ИТ-программ, глава таможни также отметил и необходимость развития центров данных в таможенной администрации, передает Молдпрес. Это необходимо для расширения хранилища данных. «Рост торговли и количества переездов за последний год, приводит к увеличению потока данных. Поэтому мы должны думать вперед, и обеспечить место для хранения», - подчеркнул Врабие.

В течение следующих двух недель руководство Таможенной службы представит План действий, а также оценочные расходы на запланированную модернизацию. Все работы будут покрыты за счет бюджета учреждения, а также за счет средств, предоставляемых партнерами по развитию.