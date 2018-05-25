NASA построит на Луне ракетно-космический завод

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США начинает проработку технических деталей плана по развёртыванию на Луне первого ракетно-космического завода.

На первом промышленном предприятии за пределами Земли планируется производить ракетное топливо, необходимое для путешествий к другим планетам.

Сырьё для будущего ракетного топлива — водород и гелий — планируют добывать прямо на поверхности Луны. Для этих целей в 2019 году на поверхность спутника Земли могут быть отправлены два геологических аппарата-разведчика, которые займутся поиском наиболее удобных площадок для работы, сообщает life.

Лунная база должна стать своеобразным перевалочным пунктом для пополнения запасов и дозаправки на пути к другим планетам Солнечной системы.