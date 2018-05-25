Николай Григоришин попросил Павла Филипа помочь в решении проблемы вывоза мусора из Бельц

Новоизбранный мэр Бельц - Николай Григоришин просит главу кабмина Павла Филипа вмешаться и помочь в решении проблемы вывоза мусора. Бельцский градоначальник обратился к премьеру, не сумев в очередной раз договориться с частной фирмой, которой принадлежит мусорный полигон.

В ответ Павел Филип заявил, что никогда не игнорирует проблемы, если это в интересах рядовых граждан. Премьер также выразил надежду, что стороны сядут за стол переговоров и найдут совместное решение. Долг муниципалитета, возглавляемого Григоришиным, за вывоз мусора превышает 2,3 млн леев. Таких денег в местном бюджет Бельц нет. Напомним, перед Новым годом Правительство Филипа уже вмешалось в решение этой проблемы, прислав в Бельцы карабинеров, специальную технику и рабочих для вывоза городского мусора. Конфликт бельцской администрации и фирмы, которая вывозит мусор, возник из-за давления, которое оказывали на главу компании по требованию бывшего мэра Бельц - Ренато Усатого. Отметим, что коммунальным рабочим Бельц, которые на фоне этого конфликта вынуждены сидеть под палящим солнцем у мусорного полигона, полиция раздала воду и плацынды.

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