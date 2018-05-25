Кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявят обвинения в домогательствах

Окружной прокурор Манхэттена предъявит обвиненияв сексуальных домогательствах кинопродюсеру Харви Вайнштейну.

Ожидается, что обвинения предъявят как минимум по одному пункту. По версии следствия, Вайнштейн принудил Люсию Эванс к оральному сексу во время прослушивания в 2004 году.

Актриса рассказала эту историю журналу New Yorker в октябре минувшего года, пишет interfax.

Представитель Вайнштейна Бен Брафман отказался прокомментировать информацию. За последние месяцы десятки женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствх, некоторые говорили об изнасилованиях. В результате продюсер лишился собственной компании и попал под обструкцию коллег.