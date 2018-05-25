В Краснодарском крае мужчина зарубил отца туристическим мачете

Молодой житель города Апшеронска (Краснодарский край) подозревается в жестоком убийстве своего отца с помощью электрошокера и мачете.

Обвинение в убийстве 54-летнего отца предъявлено 18-летнему молодому человеку, родственники жили вместе в одной квартире на улице Комарова города Апшеронска, говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 мая в ходе ссоры обвиняемый сначала ударил отца электрошокером, а после этого стал рубить туристическим мачете. Мужчине удалось вырваться из квартиры, и его, уже обессилившего, обнаружили соседи. От полученных ран мужчина скончался до приезда медиков.

Обвиняемый заключен под стражу. В рамках дела назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и биологическая экспертизы, сообщает interfax.