На Гавайях из под земли вырывается синее пламя. ВИДЕО

На Гавайях, где продолжается извержение вулкана Килауэа, заметили странное природное явление – голубое пламя, вырывающееся из-под земли. Ученые объяснили его происхождение.

По мнению экспертов, огонь возник из-за бесцветного газа метана. Он выделился в процессе горения, когда раскаленная лава заволокла деревья и другие растения. Газ попал под землю и начал вырываться на поверхность в местах разломов, где тут же воспламенялся, пишет mir24.

Слова ученые обеспокоили местные власти. Метан может накапливаться под землей, причем где именно – определить невозможно. Если в какой-то области его концентрация станет критической, произойдет взрыв, и могут пострадать люди.

Напомним, вулкан Килауэа начал извергаться 4 мая. Потоки лавы уже уничтожили несколько десятков домов местных жителей и других строений и достигли океана, где, соединяясь с водой, образуют токсичные облака.

Население пострадавших районов эвакуировали. Пострадал один человек – брызги лавы серьезно обожгли ему ногу.