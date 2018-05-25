Украинские поезда из Киева и Одессы в Черновцы могут курсировать через Молдову

Министерство инфраструктуры рассматривает вариант курсирования поездов сообщением Киев-Черновцы и Одесса-Черновцы через территорию Молдовы.

Отмечается, что вариант рассматривают для сокращения времени движения из столицы и Одессы до Черновцов, которое составляет соответственно 12 и 16 часов. К тому же регион, где находятся Черновцы, имеет серьезный туристический спрос, сообщает ЦТС.

"Необходимо подготовить проект сокращения времени прохождения поезда "Черновцы-Одесса", восстановление сквозного движения станцией "Могилев-Подольский" до станции "Черновцы" с непрерывным прохождением двух отрезков на территории Молдовы. Сквозное движение через Молдову даст нам экономию около 300 км и минимум 4 часа. Мы разгрузим львовское направление и появятся транспортные потоки через четыре области Украины", - рассказал заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.