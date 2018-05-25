Восемь женщин обвинили Моргана Фримена в домогательствах и "неподобающем поведении"

Американского актера Моргана Фримена, известного по фильмам «Побег из Шоушенка» и «Семь», обвинили в сексуальных домагательствах.

Как сообщается в материале CNN, восемь человек признались в том, что стали жертвами домагательств и «неподобающего поведения» Фримена. Еще 8 человек заявили, что были свидетелями подобного поведения актера. Так, одна из сотрудниц съёмочной группы картины "Уйти красиво", в которой Фримен снимался в 2015 году, утверждает, что Фримен ежедневно допускал в ее отношении «нежелательные прикосновения» и комментарии по поводу ее фигуры и одежды. В одном из инцидентов актер якобы пытался поднять ее юбку.

Отмечается также, что женщина, которая работала с Фрименом на съемках фильма «Иллюзия обмана» (2012), также рассказала журналистам, что актер часто позволял себе комментарии по поводы ее фигуры, а также фигуры ее ассистентки. Семь человек, как отмечается, рассказали об обстановке в компании Фримена Revelations Entertainment, где он также позволял себе домогательства и неуместные действия.

Кроме того, три журналиста рассказали CNN, что актер делал неуместные замечания в их адрес на мероприятиях для журналистов, освещающих новые фильмы. Ранее сообщалось, что американского актера Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой Иден Хайнс, которая была убита три года назад, передает УНИАН .