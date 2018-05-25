Конгресс США одобрил выделение Украине $250 миллионов на вооружение

Палата представителей Конгресса США в четверг, 24 мая, одобрила выделение в 2019 году $ 250 млн на оказание военной помощи Украине, включая поставки "оборонительных вооружений".

Соответствующую статью включили в принятый законопроект о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год, пишет ZN.UA.

В частности, в соответствии с пояснительными материалами, проект предлагает "профинансировать запрос президента" (Дональда Трампа - ред.) по Украине, включая $ 250 млн на "летальные оборонительные средства".

Аналогичная статья расходов уже в течение нескольких последних лет закладывается в закон о финансировании и направления политики Минобороны США, так, в 2018 году на предоставление Украине военной помощи, включая вооружение, было выделено $200 млн, передает УНИАН.